Inter-Verona non è ancora finita: “retrocessione” in Serie B

Continua la bufera dopo il convulso finale di Inter-Verona: arbitri e VAR sotto accusa, arriva subito la decisione della classe arbitrale

Succede di tutto nel finale di Inter-Verona, match dell’ultimo giornata d’andata del campionato di Serie A e che ha consegnato ai nerazzurri di Simone Inzaghi il platonico titolo di campioni d’inverno.

Prima la contestata rete di Frattesi che poi ha deciso la sfida di San Siro, mentre a recupero inoltrato il rigore (calciato sul palo) concesso dall’arbitro Fabbri dopo la revisione al VAR. Sotto accusa la classe arbitrale della gara del Meazza, con il Verona per bocca del Ds Sogliano furibondo per il mancato annullamento del gol decisivo di Frattesi: poco prima prima della rete dell’ex Sassuolo c’è una gomitata di Bastoni a Duda nell’area degli scaligeri. Sogliano è una furia davanti ai microfoni: “Il 2-1 dell’Inter andava annullato, è assurdo quello che è successo. È una grande mancanza di rispetto: è inconcepibile come l’episodio non sia stato segnalato dal VAR“.

Ancora bocciato dopo Inter-Verona: il VAR Nasca spedito in Serie B

Le proteste anche formali del Verona sono proseguite successivamente nella pancia di San Siro, con la dirigenza dell’Hellas a colloquio con i responsabili dell’AIA presenti allo stadio.

Dopo la partita c’è stato infatti un confronto tra le parti, alla presenza anche dell’Ad dell’Inter Marotta e il responsabile dei rapporti con gli arbitri del club nerazzurro. L’AIA dopo le prime valutazioni del designatore Rocchi ha ammesso l’errore sul gol di Frattesi da parte di Fabbri e di Nasca, che adesso rischiano una ‘punizione’ dopo le sviste sul prato di San Siro e al VAR di Lissone. A rischiare è soprattutto Nasca: il fischietto di Bari è recidivo al VAR, visto che è stato il protagonista in negativo anche del rigore non fischiato a Ndoye nel match tra Juventus e Bologna, oltre ad altri episodi controversi nell’arco di questa stagione. Nasca – come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ – rischia così una retrocessione momentanea in Serie B al video per una o due turni. Il designatore Rocchi non è soddisfatto di quanto successo al Meazza oltre anche alla sfida di ieri sera tra Sassuolo e Fiorentina e correrà subito ai ripari.