Mazzarri avvisa Zielinski e Osimhen: “Devono fare come oggi o li tolgo dopo venti minuti”

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato al termine dello zero a zero della sua squadra in casa della Lazio

Senza nove giocatori, il Napoli si presentava all’Olimpico con la voglia di conquistare un risultato positivo per dare continuità al successo con la Salernitana e restare in corsa per la Champions League. Non è stata una grande partita quella disputata dai ragazzi di Mazzarri che però hanno avuto il merito di non subire troppo la qualità dei padroni di casa.

Lo zero a zero è un risultato sicuramente positivo per i partenopei considerando, come detto, le tante assenze con cui la squadra si è presentata all’Olimpico. Al termine del match è intervenuto Walter Mazzarri: ecco le parole del tecnico partenopeo

“Sono molto soddisfatto anche perché avevamo di fronte una squadra molto forte, la Lazio è arrivata seconda nella passata stagione e giocavamo a casa loro. Erano tanti assenti e i ragazzi hanno risposto alla grande. La squadra con la S maiuscola che piace a me si sta vedendo. Ho avuto la conferma di avere grandi uomini che giocano insieme e di squadra, sono molto contento. Si vedono cose che piacciono a me”

“Con le squadre di Sarri è difficile avere il possesso palla e questo significa che la squadra ha delle idee precise, ci voleva più attacco delle spazio ma le caratteristiche di Raspadori non lo permettono. Non siamo riusciti ad andare nella maniera giusta in profondità ma per il resto sono contento della prestazione”

“Per il futuro dipende dai giocatori che ho a disposizione: lasciare fuori giocatori importanti è difficile, se stanno bene li adatto come ho sempre fatto. Oggi la difesa a tre era per le caratteristiche dei giocatori che avevo. Quando torneranno Osimhen, Kvara e altri valuterò. Se la squadra combatte, sta bene si può fare il 3-4-3 ma anche il 4-3-3 quando la squadra, come oggi, è stata solida. Giocando come oggi si possono fare tutti i moduli”

“Io ho il pregio e il difetto di parlare molto, singolarmente e guardarli in faccia. Con Zielinski ho parlato, ha risposto bene e vorrei soprattutto fare i complimenti a Demme che è tantissimo che non gioca e oggi mi ha fatto piacere per come ha giocato e per come ha risposto”

“I ragazzi quando hanno una guida che è leale e gli parla come faccio devono solo rispondere come oggi altrimenti, dopo venti minuti, li tolgo. Devono fare tutti come oggi”

“Ero rimasto male dopo le prime partite per il calendario ma non eravamo neanche stati fortunati, perdendo punti non meritando e questo è l’unico rammarico. Il campionato è ancora lungo e giocando come oggi possiamo recuperare posizioni di classifica”