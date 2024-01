Martusciello dopo Lazio-Napoli: “Aspettiamo Isaksen. Ecco perché sono dispiaciuto”

Giovanni Martusciello, al termine di Lazio Napoli, ha commentato la partita dei suoi ragazzi e il conseguente pareggio contro i partenopei

Big match all’Olimpico tra Lazio e Napoli con entrambe le squadre alla ricerca di importanti punti per la Champions. I biancocelesti cercavano la quinta vittoria consecutiva in campionato per agganciare l’Atalanta e sfruttare lo scontro diretto tra Fiorentina ed Inter. Discorso diverso per il Napoli, squadra molto attiva sul mercato in questo mese di gennaio: i partenopei volevano dare continuità dopo il successo, in extremis, con la Salernitana.

Non è stata una bella partita tra due squadre a cui non è riuscito l’affondo decisivo. Per la Lazio, forse, una mezza occasione sprecata ma Luis Alberto e compagni mantengono la striscia consecutiva di risultati positivi. Il grande rammarico, probabilmente, è la posizione di fuorigioco di Castellanos che era riuscito a sbloccare il match con una meravigliosa rovesciata.

Nell’intervista post gara è intervenuto Giovanni Martuscello al posto di Sarri a causa del lutto, improvviso, che ha colpito il tecnico biancoceleste. Ecco le parole del vice di Sarri

“Diciamo che il primo tempo siamo entrati più contratti, avevamo di fronte una grande squadra che palleggia bene e questo ci rendeva complicata la gara, dovevamo evitare di subire imbucate. Nel secondo tempo tutto questo, grazie ad una prova di coraggio, non è successo. Siamo stati superiori ma non siamo riusciti a fare gol. Siamo contenti, si voleva vincere ma lo spirito è piaciuto”

“Il primo tempo le squadre erano equilibrate e il Napoli non ha creato chissà cosa. Guendouzi ha fatto una grande partita, Vecino ha dato il suo contributo. Ci è mancata cattiveria sotto porta, ci prendiamo la prestazione di spirito”

“Abbiamo fatto una prestazione di presenza, di sofferenza perché loro ti fanno correre, anche a vuoto ma piano piano abbiamo avuto la giusta prepotenza per cercare quelle occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Il bicchiere è tanto pieno, Ci dispiace per la gente che ci ha spinto per tutta la gara. Dobbiamo pensare alla prossima”

“Isaksen è in un contesto differente da quello a cui era abituato. Qui ci sta più attitudine sulla tattica e di reparto, ora ci sta facendo vedere quelle caratteristiche per cui è stato scelto. Aspettiamo che sbocci definitivamente”

“La Lazio deve avere la capacità, come gli altri, per arrivare al quarto posto. Abbiamo la qualità di alcuni ragazzi che stanno crescendo. E’ una corsa che va giocata con tutti gli altri, il campionato è imprevedibile e dobbiamo stare sul pezzo”