La Juventus usa la carta Kean: nuovo affare con l’Atletico Madrid

La Juventus sta lavorando alla cessione in prestito di Kean all’Atletico Madrid, ma potrebbe nascere anche un nuovo affare: tentativo bianconero

Moise Kean via dalla Juventus, almeno fino a giugno. Non è cambiata l’idea della società bianconera di cedere il 23enne attaccante in prestito.

Con l’Atletico Madrid la trattativa è impostata da giorni e oggi l’italiano è volato a Madrid per le visite mediche e procedere con la formalizzazione della trattativa. Una trattativa che è però un’occasione che Giuntoli vorrebbe sfruttare anche per allargare il raggio d’azione e provare a regalare ad Allegri un calciatore che da tempo è tra i desideri dell’allenatore livornese.

Il nome corrisponde a quello di Rodrigo De Paul, ex Udinese, uno dei titolari del Cholo Simeone in questa fase di stagione dopo un periodo in cui la rottura con i Colchoneros sembrava inevitabile tra infortuni e polemiche.

Calciomercato Juventus, De Paul nell’affare Kean

Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, infatti, la Juventus starebbe effettuando un tentativo per portare subito a Torino l’argentino campione del Mondo.

Un tentativo che non ha molte possibilità di andare in porto, considerato che Simeone sta utilizzando sempre titolare in questa stagione. Secondo il portale spagnolo, l’Atletico Madrid non ha nei programmi la cessione di De Paul, ma non chiude neanche la porta in maniera netta ad un suo addio.

Dal Wanda Metropolitano sono pronti ad ascoltare le offerte, ma resta da capire fin dove si può spingere la Juventus per arrivare già a gennaio ad un colpo a centrocampo. I bianconeri potrebbero provarci comunque, cercando di sfruttare l’affare Kean per aprire un’altra trattativa per De Paul, anche se il tempo per riuscire ad incastrare tutto sono sempre più stretti.