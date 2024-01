Italiano ‘deluso e arrabbiato’: “Fa rosicare”

L’Inter sbanca Firenze con un gol di Lautaro Martinez. Ad analizzare la serata del Franchi nel post partita ci ha pensato Vincenzo Italiano

Si chiude con una vittoria di misura dell’Inter il posticipo domenicale del Franchi. Piegata la Fiorentina di Vincenzo Italiano da un colpo di testa del ‘Toro’ a cui non ha saputo rispondere Nico Gonzalez, che ha fallito un calcio di rigore nella ripresa.

A commentare la serata ai microfoni di ‘Dazn’ ci ha pensato proprio l’allenatore della viola: “Oltre che arrabbiato sono un po’ deluso perchè non riusciamo a trovare la giocata giusta per non perdere partite come questa. Abbiamo anche avuto il rigore, stiamo vivendo una maledizione che inizia a non piacermi. Così non va bene, perdiamo punti. Chi arriva sul dischetto deve essere convinto. Lì è una situazione particolare: quando ti presenti sulla palla è questione di freddezza. I tre rigore ci hanno fatto perdere tre partite”.

Italiano ha quindi aggiunto sulla prestazione generale: “Mi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto oggi con e senza palla. Bene Beltran, Nzola e Bonaventura. Per me abbiamo messo in grandissima difficoltà l’Inter, ora dobbiamo riprendere punti in giro”.

Non è mancato anche un appunto sul gol di Lautaro: “L’Inter di mestiere ha lavorato su Parisi per liberare Lautaro. I blocchi nel calcio non vanno fatti, sinceramente non l’ho visto. Personalmente non li alleno perchè dicono che non si possono fare. Poi se perdi per una situazione del genere ti fa rosicare”. Infine: “Nella singola partita si poteva fare sia con la Juve che oggi qualcosa in più”.