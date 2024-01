Il Monza ritrova Colpani: si riaccende il mercato sul ‘Flaco’

Andrea Colpani trascinatore del Monza nel match casalingo contro il Sassuolo: le big tornano a drizzare le antenne per il fantasista biancorosso

Il ‘Flaco’ Colpani torna a trascinare il Monza. Dopo un periodo di appannamento e prestazioni deludenti, il fantasista biancorosso sblocca il risultato nel match odierno di campionato contro il Sassuolo.

Sinistro chirurgico alle spalle di Consigli al 31′ del primo tempo per il numero 28 di Palladino, al settimo sigillo in questo campionato. Colpani non segnava dallo scorso 11 novembre, sempre in casa nella sfida contro il Torino. Una curiosità: il 24enne trequartista ex Atalanta continua a segnare solo tra le mura amiche dell’U-Power Stadium in questo campionato. Prova finora di alto livello per il ‘Flaco’, che in precedenza aveva servito con uno splendido tacco Birindelli sulla rete, poi annullata per fuorigioco dal VAR, di Dany Mota.

Dall’Inter alla Juventus: la corte delle big per Colpani

Il Monza e Palladino ritrovano un Colpani ad alti livelli, che inevitabilmente riaccendi i fari sul mercato per il talento dei brianzoli.

Non è un mistero infatti il corteggiamento dell’Inter e della Juventus per il giocatore bresciano, finito nei radar anche della Lazio. Colpani piace per la duttilità nel giostrare tra centrocampo e attacco, oltre alle sue qualità in rifinitura e nel trovare con facilità la porta con il mancino. Galliani a più riprese ha ribadito l’incedibilità del suo gioiello in questa finestra del mercato, mentre le cose sono destinate a cambiare in estate soprattutto se arrivasse a Monzello un assegno intorno ai 20 milioni di euro per il classe ’99, che ad agosto ha rinnovato il contratto fino al 2028. Intanto Colpani torna a regalare magie all’U-Power Stadium e a far sognare i sostenitori brianzoli.