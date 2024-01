HIGHLIGHTS | Colpani lancia il Monza, Kaio Jorge riprende il Verona

Il Monza ha la meglio del Sassuolo con una rete di Colpani, pari tra Verona e Frosinone nel match salvezza delle 15

Colpani regala tre punti al Monza, Kaio Jorge salva il Frosinone dalla sconfitta. Sono questi gli uomini copertina delle due partite delle 15 della ventiduesima giornata di Serie A.

All’U-Power Stadium, la squadra di Palladino capitalizza al meglio il gol arrivato nel primo tempo: è Colpani a sbloccarsi dopo un digiuno lungo nove partite e garantire i tre punti ai brianzoli. Prima della rete, altro gol annullato a Dany Mota per fuorigioco individuato solo grazie all’aiuto del Var.

Nella ripresa, il Sassuolo – privo di Berardi – non è praticamente mai riuscito a rendersi pericoloso ed ha rischiato anche di subire il raddoppio in un paio di occasione. Più movimentato invece, l’altro match del pomeriggio domenicale della Serie A: Verona e Frosinone si spartiscono la posta in palio.

Serie A, Monza-Sassuolo 1-0 e Verona-Frosinone 1-1: marcatori e classifica

Al ‘Bentegodi’ i padroni di casa fanno la partita e hanno già l’occasione per sbloccarla al 35′ quando l’arbitro – richiamato dal Var – fischia un calcio di rigore: Turati però ipnotizza Duda e rimanda il vantaggio dell’Hellas.

La rete dei padroni di casa però arriva prima dell’intervallo: altro rigore per un fallo di mano di Harroui e Suslov realizza. Nella ripresa il Frosinone si getta in avanti e trova il pareggio al 58′ con Kajo Jorge. Le due squadre provano a vincerla, ma non trovano lo spunto decisivo per spezzare l’equilibrio e così finisce 1-1.

MONZA-SASSUOLO 1-0: 31′ Colpani (M)

VERONA-FROSINONE 1-1: 45’+3 Suslov rig. (V), 58′ Kaio Jorge (F)

Classifica Serie A: Juventus 53 punti; Inter** 51; Milan 46; Atalanta* 36; Fiorentina** 34; Lazio** e Bologna* 33; Roma* 32; Napoli** e Torino* 31; Genoa e Monza 28; Frosinone 23; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese, Verona e Cagliari 18; Empoli 17; Salernitana* 12.

*una partita in meno

**due partite in meno

A breve gli highlights dei match