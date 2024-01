DIRETTA Serie A, Verona-Frosinone e Monza-Sassuolo: Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Baroni e il Frosinone di Di Francesco e dell’U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

Il Verona e il Monza ospitano rispettivamente il Frosinone ed il Sassuolo in due gare valide per la 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti importanti soprattutto in chiave salvezza che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri La Penna di Roma e Manganiello di Pinerolo.

Da una parte, allo stadio ‘Bentegodi’, i gialloblu di Marco Baroni vogliono rialzare la testa dopo il ko contro la Roma della scorsa settimana. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per abbandonare il terzultimo posto ed uscire dalla zona retrocessione. I gialloazzurri di Eusebio Di Francesco, invece, puntano a dare seguito al successo ottenuto nell’altro scontro diretto con il Cagliari per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda. All’andata i ciociari si sono imposti con il punteggio di 2-1 grazie ai centri di Reinier e Soule prima del gol della bandiera dell’ormai ex Djuric.

Dall’altra parte, allo ‘U-Power Stadium’, i biancorossi di Raffaele Palladino vogliono uscire dalla crisi dopo le pesanti sconfitte contro Inter ed Empoli e tornare a vincere per non rischiare di essere risucchiati nella lotta salvezza. I neroverdi di Alessio Dionisi, che a loro volta sono reduci dal ko contro la Juventus, devono cercare di fare risultato per dare una svolta ad una stagione finora al di sotto delle aspettative. All’andata i brianzoli hanno avuto la meglio con il risultato di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Colombo. Entrambe le partite saranno visibili in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Verona e Frosinone e tra Monza e Sassuolo live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Frosinone e Monza-Sassuolo

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda; Suslov, Serdar, Lazovic; Noslin. All. Baroni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Brescianini, Okoli, Romagnoli, Gelli; Barrenechea, Harroui, Bourabia; Soule, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Akpa Akpro, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53 punti; Inter** 51; Milan 46; Atalanta* 36; Fiorentina** 34; Lazio** e Bologna* 33; Roma* 32; Napoli** e Torino* 31; Genoa 28; Monza* 25; Frosinone* 22; Lecce 21; Sassuolo** 19; Udinese e Cagliari 18; Verona* e Empoli 17; Salernitana* 12.

*una partita in meno

**due partite in meno