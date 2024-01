Zirkzee, Barcellona e arbitri: Thiago Motta dice tutto

Le parole di Thiago Motta dopo la partita contro il Milan: il tecnico del Bologna risponde anche su Zirkzee, Barcellona e arbitri

Pareggio importante per il Bologna che esce indenne dalla sfida con il Milan. Nel post gara a ‘DAZN’, il tecnico rossoblù Thiago Motta commenta l’incontro: “Una serata frutto del lavoro quotidiano, di questi ragazzi che si preparano sempre al massimo. Una grande prestazione da parte di tutti, con organizzazione difensiva e grande coraggio. Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato qualità e cuore”.

AMBIZIONE – “L’ambizione di giocare tutte le partite per vincere è importante, cerchiamo di trasmetterla a noi e al nostro pubblico. Durante la settimana i ragazzi lavorano bene, seriamente e con grande responsabilità e impegno e questo è importante. Arrivano alle partite pronti, con grande fiducia in sé, ma anche nei compagni. C’è solo da fare i complimenti ai ragazzi”.

ZIRKZEE – “Difficile fare paragoni. È un ragazzo che ha una qualità tecnica e fisica, ma anche umana, di voler bene e di farsi volere bene dai suoi compagni, di aiutare. Questo trascina gli altri. Una cosa può migliorare è che a volte vuole fare tutto da solo. Però ha grande spirito: è uno di quelli che ti dà piacere di ad allenarti, altruista, non pensa solo a sé. Ha bisogno dei suoi compagni e i compagni hanno bisogno di lui. E al fianco ci sono tanti ragazzi che hanno questo spirito”.

Futuro a Barcellona, Thiago Motta: “Vivo il presente”

XAVI E PANCHINA BARCELLONA – “Io vivo il presente e il mio presente è il Bologna. Sto bene e sono orgoglioso di tornare a casa dopo aver visto i miei ragazzi giocare così, vedere la gente al nostro fianco. Penso ad oggi”.

ESPULSIONE – “Non parlo dell’arbitro, non riesco a capire il perché dell’espulsione: ho chiesto ma non ho avuto spiegazioni. Se vuole parlare, parla Sartori: se non lo fa è perché ritiene che va tutto bene”.