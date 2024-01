Serie A, uragano bianconero: il dato impressionante che farà felici i tifosi

Uragano bianconero in Serie A, il dato impressionante che fa sognare tutti i tifosi., Ecco il ‘prima e dopo’ che in pochi hanno notato.

C’è un dato davvero impressionante che vede coinvolto l’Udinese che, quest’oggi, volerà a Bergamo in un delicato match contro l’Atalanta in cui l’obiettivo sarà quello di cercare di portare a casa i tre punti in palio per scacciare la maledizione della zona retrocessione.

C’è, tuttavia, un dato impressionante che vede coinvolti i friulani e che, siamo sicuri, renderà felici davvero tutti i loro tifosi: il dato riguarda i gol messi a segno dalla compagine di Cioffi nelle ultime 8 partite.

Se, infatti, nelle precedenti 13 uscite la media gol a partita era di 0,7 reti a partita, nelle successive otto la media è stata 1,75 a incontro, un dato che è più che raddoppiato e che conferma l’ottimo momento in fase realizzativa della compagine che oggi giocherà in trasferta.

Dall’altra parte, però, ci sarà un’Atalanta che sta vivendo in un momento davvero molto importante dal punto di vista in fase realizzativa con i centrocampisti: è la prima compagine in Serie A sotto questo punto di vista, avendo messo a segno ben 16 reti.

Udinese, dato impressionante sui gol: il ‘prima e dopo’

Il ‘prima e dopo’ dell’Udinese dal punto di vista dei gol realizzati a partita si scontrerà con una Dea che sta cercando di rimanere attaccata con le unghie e con i denti alla zona che porta all’Europa. Non sarà di certo facile vista l’elevata concorrenza, ma gli uomini di Gasperini hanno dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto il talento e la caparbietà presente all’interno della rosa riescano sempre a fare la differenza.

L’Udinese, tuttavia, siamo sicuri venderà cara la pelle, con Samardzic che proverà a trascinare come sempre i suoi compagni verso la vittoria.