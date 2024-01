Più di 100 milioni al Napoli: accordo totale col nuovo club

L’annuncio non lascia margini: a fine stagione cambierà maglia, De Laurentiis e il Napoli incasseranno una cifra record

De Laurentiis show nell’ultima assemblea della Lega Serie A a Milano, dov’era presente anche il numero uno della federcalcio Gravina per parlare della riforma dei campionati.

Il patron del Napoli ha escluso l’arrivo in panchina di José Mourinho dopo l’esonero dalla Roma, con il portoghese quindi che non è uno dei profili seguiti dai partenopei per il dopo Mazzarri per la prossima stagione. Inoltre, De Laurentiis ha in sostanza ‘ufficializzato’ l’addio di Zielinski a parametro zero, scherzando su Marotta e il corteggiamento dell’Inter che a meno di sorprese si tradurrà nel trasferimento in nerazzurro del polacco il prossimo luglio.

Calciomercato Napoli, Osimhen al PSG al posto di Mbappe

La ‘bomba’ di De Laurentiis arriva però su Osimhen, svelando a chiare lettere questa volta la separazione dal bomber nigeriano a fine stagione.

Secondo il presidente del Napoli, l’attaccante in estate finirà in una big come Real Madrid, Paris Saint-Germain o in una corazzata di Premier League. Il giornalista Maurizio Pistocchi, in un post su Twitter, dà per certo in questo scenario il trasferimento di Osimhen sotto la Tour Eiffel per sostituire Mbappe. Il Napoli incasserebbe la cifra record di 100 milioni, mentre il nigeriano (impegnato attualmente in Coppa d’Africa con la sua nazionale) firmerà un contratto da 12 milioni all’anno. Come detto Osimhen andrà a rimpiazzare Mbappe, pronto a volare al Real Madrid alla corte di Carlo Ancelotti.