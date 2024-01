Operazione immediata e stagione finita: tegola UFFICIALE

Il difensore sarà costretto a star fuori almeno quattro mesi. La stagione per il giocatore è dunque, ormai, compromessa

Il verdetto è arrivato e purtroppo la notizia non è per nulla positiva: il calciatore, infortunatosi nei giorni scorsi, sarà costretto ad andare sotto i ferri.

Il comunicato ufficiale del Barcellona non lascia ormai più alcun dubbio: Alejandro Balde, che ha accusato un problema al tendine del ginocchio, verrà operato nei prossimi giorni in Finlandia dal dottor Lasse Lempainen. I tempi stimati sono di quattro mesi e per il giocatore la stagione è chiaramente conclusa.

Barcellona, altro problema dopo Balde

Una brutta tegola per Xavi che dovrà rinunciare al suo terzino mancino titolare, che fino a questo momento aveva disputato ben 28 partite, con oltre 2mila minuti giocati.

Il Barcellona non potrà contare su Balde in una stagione davvero intensa, dove il Girona è scappato via in campionato, con ben 8 punti di vantaggio.

Balde, chiaramente, salterà anche la doppia sfida degli Ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Ma le notizie negative non mancano in casa Barcellona: oltre al giovane terzino, infatti, si è fermato anche Sergi Roberto per un problema al tendine d’Achille sinistro