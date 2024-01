Ginocchio ko e stagione finita: emergenza totale in Champions

Ancora un infortunio con lo stop che si prospetta lungo e la stagione che può già dirsi chiusa: salta anche gli ottavi di Champions

Infortunio al tendine del ginocchio e stagione finita. Tegola dopo la gara di coppa che finisce come peggio non si può: non soltanto la sconfitta, ma anche il grave problema fisico. Il Barcellona si lecca le ferite dopo il ko contro l’Athletic e l’eliminazione dalla Coppa del Re: per Xavi si aggiunge anche il grave infortunio accorso a Alejandro Balde.

Il giovane terzino si è fatto male nel corso del primo tempo della gara di Coppa ed ha riportato un problema importante al tendine del ginocchio. Un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno quattro mesi se, stando a quanto riporta ‘Marca’, deciderà di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Nelle prossime ore Balde con lo staff medico del Barcellona deciderà se attuare un trattamento conservativo (provando a rientrare prima della fine della stagione) o operarsi, intanto Xavi conta i superstiti in difesa dove attualmente il solo Kounde è in perfette condizioni, mentre tutti gli altri sono alle prese con piccoli e grandi acciacchi.

Napoli-Barcellona, Xavi senza Balde

Intanto l’infortunio di Balde rappresenta già una certezza per Napoli-Barcellona: il 20enne non potrà esserci al ‘Maradona’, né al ritorno al ‘Camp Nou’, con il tecnico blaugrana che spera di riavere gli altri difensori in perfette condizioni.

Lo stop del terzino della cantera blaugrana è un colpo anche per le sue ambizioni di prendere parte agli Europei: con il rientro che arriverà ben che vada nelle ultime giornate di Liga, difficile immaginare la sua convocazione per la rassegna continentale.