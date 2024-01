Mourinho dalla rivale storica: tradimento a Roma e United

Jose Mourinho potrebbe tornare in panchina nei prossimi mesi: suggestiva l’ultima pista che porterebbe però a una squadra rivale di una del suo passato

Jose Mourinho resta una delle personalità più importanti e affascinanti sul panorama calcistico mondiale. Il suo addio alla Roma lascia ancora strascichi sulla piazza giallorossa, che spera di trovare una guida nel carisma e il legame con Daniele De Rossi. Il nome del portoghese però ha già riempito le pagine di mercato, le voci si sono rincorse e ovviamente hanno riguardato pure l’Italia. In particolare il Napoli, che in questo momento è ‘traghettata’ da Mazzarri e lo sarà fino al termine della stagione. De Laurentiis è abituato a colpi di teatro e deve risollevare il morale (e non solo) della piazza dopo un’annata comunque complicata, a prescindere dai risultati finali.

Lo Special One sarebbe il colpo ideale, ma ieri il patron azzurro ha smentito categoricamente la presenza di una trattativa o dei colloqui con l’ex allenatore della Roma. Poi, da qui a qualche mese, ovviamente può succedere di tutto. Intanto Mourinho è stato già accostato a parecchie squadre, in primis all’Arabia Saudita che resta fortissima su di lui. L’Al Shabab ha provato subito a convincerlo, senza però riuscirci. Il tecnico di Setubal vuole prendersi un attimo per decidere in serenità la sua prossima avventura. Che il campionato a lui più congeniale, il suo preferito, sia la Premier League però non è un segreto. Anche se è circolata in questi giorni anche la voce sul Barcellona, con Xavi che di certo non sta facendo benissimo in questo momento. Ma non è l’unico ‘tradimento‘ che viene paventato.

Mourinho al Liverpool: la pista dall’Inghilterra

L’ultima ipotesi, infatti, porta addirittura al Liverpool. I Reds dovranno vedersela con il dopo Klopp, che ieri ha annunciato l’addio alla fine della stagione quando si sarà chiuso il suo nono anno sotto la Kop. Una storia d’amore bellissima, un’eredità molto pesante che non tutti saprebbero gestire. Uno di questi è Mourinho, che secondo ‘The Sun’ sarebbe l’uomo perfetto per il Liverpool se i vertici del club volessero un nome di grido, una figura pesante per sostituire Klopp.

Ci sarebbe ovviamente da affrontare la concorrenza in primis dell’Arabia Saudita, ma il richiamo della Premier sarebbe irresistibile per il portoghese. Nonostante il passato in squadre che dei Reds sono enormemente rivali. In primis il Manchester United, con cui c’è una sorta di ‘derby d’Inghilterra’, un po’ come Inter e Juve. Ma anche il Chelsea, altra big con cui c’è una rivalità importante, e lo stesso Tottenham, anche se con gli Spurs il legame è inferiore a tutte le altre squadre allenate in carriera. Senza contare che pure la Roma ha un rapporto di odio sportivo con il Liverpool dopo la storica finale di Coppa Campioni persa 40 anni fa e la semifinale di Champions League di 7 anni fa con i tanti episodi arbitrali. Niente, comunque, che possa spaventare Jose Mourinho, che di questo si nutre.