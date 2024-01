Klopp in Serie A: già scelto il nuovo club

La scelta per il tecnico tedesco è stata presa: ecco dove dovrebbe allenare il 56enne di Stoccarda dopo che metterà la parole fine alla sua avventura al Liverpool

Come un fulmine a ciel sereno, Jurgen Klopp nella giornata di ieri ha annunciato l’addio al Liverpool. Parole chiare quelle del tecnico tedesco, che ripartirà solo dopo un anno sabbatico e mai dall’Inghilterra.

In Premier League, infatti, i Reds saranno il suo ultimo club. Una scelta questa, che chiaramente, fa sognare anche le squadre italiane di poter ingaggiare uno degli allenatori migliori in circolazione. Vedere Jurgen Klopp in Serie A, dunque, non è proprio un miraggio. In queste ore, inevitabilmente, il nome dell’ex mister del Borussia Dortmund è stato accostato un po’ a tutte le big del calcio nostrano.

Klopp in Serie A: Milan e Juventus le preferite

Così la redazione di Calciomercato.it ha deciso di proporre su X, un sondaggio, chiedendo ai propri utenti, quale club italiano dovrebbe fare carte false per convincere il tedesco a venire in Italia.

Sul noto social è stato il Milan a raccogliere il maggior numero dei voti, ma le percentuali sono davvero simili con le altre squadre: i rossoneri, infatti, sono stati scelti dal 27,8% dei votanti. La Roma si è fermata al 25,9%. Percentuali identiche per Juve e Napoli con il 23,1.

📊SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x📊Jurgen #Klopp ha annunciato che lascerà il Liverpool al termine della stagione per prendersi un anno sabbatico: quale club italiano dovrebbe fare carte false per convincerlo a venire in Italia❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 27, 2024

Lo stesso sondaggio, poi, è stato proposto anche sulla pagina Telegram di Calciomercato.it: qui ad avere la meglio è stato il club bianconero, con il 39% dei voti, quasi il doppio rispetto alla concorrenza. I giallorossi, in questo caso, hanno raggiunto il 21%, solo il 20 il Diavolo e gli azzurri. Appare evidente, dunque, come chiunque vorrebbe Klopp sulla panchina della propria squadra per il futuro.