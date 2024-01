Juve o Napoli, Samardzic allo scoperto: “Vi dico come stanno le cose”

Prima della partita con l’Atalanta, Lazar Samardzic ha parlato del suo futuro tra Juventus e Napoli che se lo sono conteso nelle ultime settimane

Si è un po’ affievolita la fiamma del mercato attorno a Lazar Samardzic, dopo che l’Udinese non ha trovato l’accordo con la Juventus né con il Napoli, dopo la rottura con l’Inter della scorsa estate. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, i friulani vogliono solamente 25 milioni cash per il loro talento, senza contropartite tecniche come era nelle intenzioni della Juve offrendo Miretti e Nicolussi Caviglia. Il Napoli, invece, ha un po’ mollato il colpo e non a caso ieri è arrivato Dendoncker in prestito con diritto di riscatto.

Nessun rilancio della Lazio né di altre squadre, per cui a meno di clamorosi colpi di scena Samardzic resterà al BlueEnergy anche per il resto della stagione. Lo stesso calciatore serbo nato in Germania ha parlato del suo futuro, anzi del suo presente, ai microfoni di ‘Dazn’, prima della partita contro l’Atalanta: “Sono felice a Udine, mi piace l’ambiente, come ho sempre detto. Sono concentrato e ho la testa solo a questa partita”. Un messaggio molto chiaro che dà il polso della situazione sul centrocampista classe 2002. Più probabile che il momento giusto per il fatidico salto di qualità sia la prossima estate.