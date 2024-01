HIGHLIGHTS | De Ketelaere ispira, Miranchuk e Scamacca colpiscono: l’Atalanta è quarta

L’Atalanta batte l’Udinese per 2-0 e si issa momentaneamente in zona Champions: De Ketelaere sugli scudi con due assist

L’Atalanta da’ un segnale forte nella corsa al quarto posto. Nerazzurri che sbrigano la pratica Udinese con due reti nel primo tempo e attende ora i risultati delle altre, impegnate in scontri delicati. Vittoria importante per Gasperini e soci, mentre i friulani restano per ora solo di un’incollatura sopra la zona retrocessione.

Partita piuttosto divertente fin dalle prime fasi, gli ospiti non hanno timori reverenziali e se la giocano a viso aperto. Nella prima fase i più ispirati da una parte e dall’altra sono Scamacca e Thauvin, che ci provano a ripetizione, senza però riuscire a incidere. L’Atalanta la sblocca con un assist preciso di De Ketelaere per la girata mancina sotto porta di Miranchuk. Udinese che reagisce subito e Carnesecchi deve salvare due volte su Ebosele lanciato a rete e su un gran sinistro di Samardzic. Un attimo prima dell’intervallo, però, raddoppia l’Atalanta, con una sponda geniale di De Ketelaere per il diagonale vincente di Scamacca. Gol pesantissimo per fiaccare il morale dei friulani, che però a inizio ripresa si ripresentano convinti. Carnesecchi deve metterci ancora le mani su una gran frustata di Walace, la squadra di Cioffi ha altre opportunità potenziali per riaprire la gara senza però riuscirci. Dopo una fase di sofferenza l’Atalanta riprende il controllo e va anzi vicina alla terza rete, ma Okoye è attento su una bella sforbiciata di Holm, su un colpo di testa di Miranchuk e su un diagonale di Zappacosta.

ATALANTA-UDINESE 2-0 – 33′ Miranchuk, 46′ pt Scamacca

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 52 punti; Inter* 51; Milan 45; Atalanta 36; Fiorentina* 34; Lazio* 33; Bologna* e Roma 32; Napoli* e Torino** 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese** e Cagliari** 18; Verona 17; Empoli 16; Salernitana 12

*una partita in meno

**una partita in più

A breve saranno disponibili gli highlights della partita