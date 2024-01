Gesto choc in panchina: la bottiglietta sfiora un collaboratore del tecnico

Non è passato inosservato il suo ritorno in panchina. La bottiglietta ha quasi colpito un collaboratore dell’allenatore. Ecco cosa è successo

Sono diverse le motivazioni che possono spingere un calciatore sostituito a reagire in maniera veemente alla sostituzione. L’ultimo episodio preso in considerazione si è materializzato nel corso di Atalanta-Udinese.

Il confronto del Gewiss Stadium sta infatti arridendo per il momento alla compagine di Gasperini. Grazie ad un uno-due letale, i nerazzurri hanno prima sbloccato e poi impresso la sterzata decisiva all’incontro. Nonostante qualche azione ben congegnata, infatti, i bianconeri hanno patito e non poco la verve degli orobici, capaci di azzannare l’incontro nei momenti topici della sfida. Nel secondo tempo l’Udinese, pur non creando particolari pericoli, ha provato ad alzare i giri del motore. Ragion per cui anche il contenuto agonistico della sfida ha subito una drastica ascesa.

Secondo quanto evidenziato da DAZN, una volta sostituito, Thauvin ha reagito in malo modo al cambio. Il francese avrebbe infatti scagliato una bottiglietta che avrebbe quasi colpito un collaboratore di Cioffi. Ovviamente non ci sono state conseguenze concrete a questo gesto, fortunatamente. La reazione di Thauvin, però, è sintomatica dell’importanza della posta in gioco. Giunti a questo punto della stagione, ogni gara ha un valore specifico maggiore.