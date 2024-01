Serie A, Milan-Bologna 2-2: la cronaca del match

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Milan-Bologna, gara che chiude il palinsesto odierno della ventiduesima giornata di Serie A

Reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, il Milan vuole consolidare il terzo posto in classifica questa sera contro il Bologna. Dopo un girone d’andata decisamente al di sopra delle aspettative, i rossoblu hanno perso tre partite di seguito, tra campionato e Coppa Italia. Rispetto alla debacle contro il Cagliari, Thiago Motta recupera tuttavia Joshua Zirkzee, al rientro dalla squalifica.

Per l’allenatore e il bomber dei felsinei si tratta di un match particolare visto che sono entrambi finiti nei radar rossoneri in vista della prossima stagione. Eliminato dalla Coppa d’Africa con la sua Algeria, Ismael Bennacer non sarà a disposizione di Stefano Pioli per un infortunio muscolare accusato proprio con la sua Nazionale. Nelle ultime cinque sfide a San Siro, i padroni di casa hanno collezionato quattro vittorie e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Aebischer, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. All. Thiago Motta.

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus** 53 punti; Inter* 51; Milan 45; Atalanta 36; Fiorentina* 34; Lazio* 33; Bologna* e Roma 32; Napoli* e Torino** 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese** e Cagliari** 18; Verona e Empoli** 17; Salernitana 12

*una partita in meno

**una partita in più