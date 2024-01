Serie A, Atalanta-Udinese 2-0: la cronaca del match

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Atalanta-Udinese, gara della ventiduesima giornata di Serie A

Dopo aver saltato il precedente turno a causa dell’impegno dell’Inter in Supercoppa italiana, l’Atalanta torna in campo contro l’Udinese nella ventiduesima giornata di campionato. Attualmente quinti a quota 33 punti, gli orobici cercano la vittoria per sorpassare la Fiorentina, impegnata domani nel big match contro l’Inter.

In caso di successo, i padroni di casa si porterebbero momentaneamente al quarto posto. Oltre ad Ademola Lookman, impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno anche di Isak Hien e Teun Koopmeiners, infortunati. Dopo la sconfitta ai minuti di recupero contro il Milan, la squadra di Gabriele Cioffi ha grande voglia di rivalsa e i bianconeri sperano di uscire con almeno un punto dal ‘Gewiss Stadium’. Gli ultimi tre precedenti tra le due squadre, di cui due a Bergamo, sono terminati proprio in pareggio. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Udinese

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Lucca. All. Cioffi.

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 52 punti; Inter* 51; Milan 45; Fiorentina* 34; Atalanta* e Lazio* 33; Bologna* e Roma 32; Napoli* e Torino** 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese e Cagliari** 18; Verona 17; Empoli 16; Salernitana 12

*una partita in meno

**una partita in più

A breve saranno disponibili gli highlights della partita