Cioffi punta il dito contro il VAR: “Non l’ho ancora capito”

Le parole del tecnico dell’Udinese nel post partita della sfida contro l’Atalanta. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di DAZN

Nonostante un primo tempo sostanzialmente in sordina, l’Udinese esce dal Gewiss Stadium con l’amaro in bocca per non aver saputo interpretare soprattutto alcuni momenti della partita. L’Atalanta, che comunque ha legittimato la sua supremazia con un inequivocabile 2-0, ha creato le migliori occasioni meritando i tre punti.

Tuttavia i friulani recriminano soprattutto per la mancata espulsione di Pasalic. Già ammonito, infatti, il croato non è stato punito con un altro cartellino per un intervento sul quale è ritornato anche il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, nel post partita. Ai microfoni di DAZN, Cioffi ha rincarato la dose:

“Mancata espulsione a Pasalic? Contro il Sassuolo siamo rimasti in 10 per un intervento simile e pareggiammo la partita, dopo essere andati sul doppio vantaggio. Avrei voluto come avrebbe reagito l’Atalanta se fosse rimasta in 10. Con tutto il rispetto per gli arbitri, voglio capire quando interviene il VAR. Ciò che manca è soprattutto l’uniformità: era lo stesso episodio visto a Sassuolo. Con Payero è intervenuto, qui no. Onore all’Atalanta, ma questo episodio è uguale a quello con il Sassuolo e meritava il rosso. Se poi mi spiegheranno il perché lo accetterò”.