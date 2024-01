Bologna, non succedeva da quasi due anni: Thiago Motta corre ai ripari

Il Bologna proverà a riscattarsi dopo un periodo, sotto questo punto di vista, sicuramente non eccezionale: Thiago Motta corre ai ripari.

Sarà una sfida davvero molto interessante quella tra Milan e Bologna nell’affascinante cornice di San Siro, con i rossoneri di Pioli che ospiteranno la mina vagante capitanata da Thiago Motta, il quale dovrà cercare di riscattare un dato non eccellente, nelle ultime uscite, per quanto concerne le gare in trasferta.

Il dato si riferisce alle ultime due uscite lontane dal Dall’Ara, che sono terminate, purtroppo per loro, con due sconfitte e zero punti ottenuti. Un dato davvero curioso e, allo stesso tempo, in controtendenza rispetto a quanto era accaduto nelle precedenti 11 uscite, dove avevano ottenuto almeno un punto in 10 occasioni (per la precisione erano arrivate 3 vittorie e 7 pareggi).

Questo trend negativo, che i felsinei proveranno a riscattare, non accadeva da davvero parecchio tempo.

Bologna, Thiago Motta al riscatto: il dato sulle trasferte da migliorare

Il Bologna non riusciva ad ottenere così pochi punti dalle gare in trasferta da oltre due anni, precisamente dal gennaio 2022: anche in quel caso, infatti, erano arrivate due sconfitte consecutive. Certo, contro il Milan di Pioli non sarà affatto facile dal momento che stiamo parlando di una compagine che, nonostante qualche passo falso di troppo, è comunque riuscita sempre a rimanere in corsa, soprattutto in campionato, dove occupa stabilmente il terzo posto ed arriva da quattro vittorie consecutive.

Insomma, non sarà affatto facile per i felsinei cercare di fare risultato pieno a Milano, tuttavia Zirkzee, Orsolini e compagni, siamo sicuri, venderanno cara la pelle, soprattutto per cercare di rimanere ancorati il più possibile alla zona che porta all’Europa l’anno prossimo. Ad oggi, sebbene i rossoblu siano matematicamente fuori, la distanza dalla Lazio, ipoteticamente in Europa League, è solo di un punto.