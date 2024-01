Baldanzi tra Empoli e Roma: “Non ho ancora scelto”. La replica di Nicola

Baldanzi, al termine del match tra Juventus ed Empoli, ha rilasciato una dichiarazione importante sul suo futuro

La Juventus è stata fermata in casa dall’Empoli sul punteggio di uno a uno. Risultato inaspettato e che impedisce ai bianconeri di portarsi a più quattro sull’Inter in attesa del match dei nerazzurri contro la Fiorentina. I padroni di casa sono stati sorpresi dall’atteggiamento dei ragazzi di Nicola ma è chiaro che l’espulsione di Milik (poco prima del ventesimo) ha cambiato i piani della Juve.

Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di Allegri erano riusciti a passare in vantaggio grazie alla rete di Vlahovic. Il centravanti ha confermato il suo ottimo momento di forma ma non è stato sufficiente per regalare ai suoi i tre punti. A venti minuti dalla fine una gran conclusione di Baldanzi ha gelato lo Stadium. Gol tanto bello quanto importante perché consente all’Empoli di dare continuità dopo il successo sul Monza e sperare nella salvezza.

Baldanzi ha confermato di essere un fondamentale per la sua squadra: giocatore di grande qualità e in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento come dimostrato in casa della Juventus. L’Empoli, se vuole ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano, ha bisogno del classe 2003 ma i tifosi sono preoccupati per le voci di mercato che potrebbero stravolgere il proseguo della stagione dei toscani.

Baldanzi fa chiarezza sul futuro: “Non ci sto pensando”

Al termine della partita, il talento dell’Empoli è stato intervistato e tra i temi toccati dal giocatore non poteva non esserci anche quello relativo al mercato. Ecco le parole del numero trentacinque: “Non ho fatto scelte, in questo momento non ci sto pensando, stavo pensando ad una partita importante per noi a fare punti su un campo difficile, ci siamo riusciti e al mercato ci penserà la dirigenza e il mio entourage. Con la testa sono ad Empoli”

Dichiarazioni importanti ma che non lasciano tranquilli i tifosi dell’Empoli visto il forte interesse della Roma: i giallorossi, con l’arrivo di De Rossi al posto dell’esonerato Mourinho, hanno cambiato le proprie strategie di mercato. Tra le necessità del nuovo tecnico, visto il passaggio al 4-3-3, troviamo un esterno offensivo che possa dare una soluzione in più alla Roma. Nel sistema di gioco dei giallorossi, Baldanzi si alternerebbe a Dybala che in questa stagione ha avuto diversi problemi fisici e non offre garanzie in termini di continuità.

Sul futuro di Baldanzi ha detto la sua anche Nicola: “Me lo tengo stretto” le parole del tecnico dell’Empoli al termine del match contro la Juventus. L’allenatore ha bisogno del suo giocatore per raggiungere la salvezza ma è chiaro che gli ultimi giorni di mercato saranno determinanti per capire il futuro di uno dei più grandi talenti del calcio italiano.