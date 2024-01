Allegri controcorrente: “Punto importante per la Juve, l’Inter è la più forte”

Allegri, nel post Juve Empoli, ha voluto dare indicazioni sulle condizioni di Rabiot e Chiesa in vista del match contro l’Inter

Occasione sprecata per la Juventus: i bianconeri affrontavano in casa l’Empoli con l’obbligo di vincere per portarsi a più quattro sull’Inter in attesa del match dei nerazzurri contro la Fiorentina. Sembrava una partita senza troppe difficoltà e invece i ragazzi di Allegri hanno dovuto fare i conti con la personalità degli ospiti e soprattutto con l’espulsione di Milik poco prima del ventesimo.

Episodio sicuramente determinante nonostante la Juve fosse passata in vantaggio con la rete di Vlahovic successivamente pareggiata da un gran gol di Baldanzi. Al termine del match ha parlato Allegri: ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero

“La sensazione è che la squadra ha fatto una buona partita, non ci siamo disordinati dopo l’espulsione cercando di vincerla, abbiamo avuto due situazioni nel primo tempo, nella ripresa siamo passati in vantaggio ma nel calcio non puoi vincerle tutte. Dispiace ma l’imprevisto ha rovinato i piani. Complimenti anche all’Empoli.

“Sono cose che capitano nel calcio (rosso a Milik, ndr), dispiace perché siamo rimasti in dieci ma Milik veniva da buone prestazioni. Con l’Empoli chiuso ci serviva più fisicità davanti. Perdere in casa ci avrebbe fatto molto più male, allunghiamo la striscia positiva”

“Rabiot e Chiesa stanno meglio, dovremmo averli a disposizione. Noi dobbiamo arrivare al venticinque maggio nelle prime quattro posizioni. Siamo contenti di dove siamo ma questo pareggio non deve buttarci giù, in un campionato non si possono vincere tutte le partite”

“Poteva entrare prima e magari perdevamo la partita. Con il senno di poi si costruiscono le città fantasma però magari perdevamo due a uno. Ho visto così la partita anche per le situazioni favorevoli con Cambiaso che scivola a colpo sicuro, è stato importante fare il punto”

“Miretti faceva la mezzala, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma a campo aperto faceva più fatica perché Fabio è un giocatore più di palleggio”

“Guardando al derby d’Italia è una partita bella da giocare, stadio pieno e andremo lì con la voglia di fare risultato contro la facorita del campionato e la squadra più forte del campionato”

Nel calcio dobbiamo giocare partita dopo partita, oggi tutti pensavano che avremmo vinto facile ma così non è stato perché l’imprevisto è dietro l’angolo. Abbiamo fatto una buona partita in dieci, prima o poi doveva capitare l’uomo in meno”

“Vlahovic è un giocatore che sta crescendo, sta bene fisicamente, non ha più problemi di pubalgia, è più equilibrato, si arrabbia meno, non perde energie durante la partita e anche oggi ha fatto una grande partita”

“Kean non so se resta, è tornato a disposizione e in questi giorni la società valuterà”

“Sono solito fare le battute, a Livorno siamo così. Mi scuso se ho toccato la sensibilità di qualcuno”