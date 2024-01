Allegri bacchetta Yildiz e frena (ancora) sullo scudetto: “Inter favorita da luglio”

La Juve non va oltre l’1-1 all’Allianz Stadium contro l’Empoli: le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

La Juventus frena contro l’Empoli, mancando l’allungo sulla rivale Inter in attesa del match dei nerazzurri domani sera contro la Fiorentina.

E domenica c’è lo scontro scudetto di San Siro, con i bianconeri di Massimiliano Allegri a +2 in classifica ma con due gare in giocate rispetto a Lautaro Martinez e compagni. La Juve paga la follia di Milik, espulso nella prima parte di gara e che ha lasciato per oltre 75 minuti i compagni in inferiorità numerica. Allegri però non dispera e pensa già al big match di domenica: “Rifarei la scelta su Milik. Yildiz ha giocato tante partite di seguito e aveva bisogno di staccare mentalmente – spiega il tecnico livornese in conferenza stampa – Sei giovane, i giornali parlano tanto di te, è normale che cali l’attenzione. Kenan è tranquillo, anche se l’ho visto un po’ rilassato dopo Lecce… Poi quando è entrato ha fatto bene, anche giocando da mezzala”.

Juventus, Allegri in vista dell’Inter: “Chiesa e Rabiot a disposizione”

Allegri cerca di tirare su la sua squadra e non si scompone dopo il deludente pari odierno: “Il punto di oggi è importante, allunghiamo la striscia, abbiamo fatto 53 punti che non è poco. Vedo il bicchiere mezzo pieno”.

Il mister della ‘Vecchia Signora’ non cambia idea sulla griglia scudetto: “Il calcio è bello e alle volte brutto, stasera è stato un po’ più brutto per la Juventus. È normale ci sia rabbia e dispiacere, ma dobbiamo trasformarla subito in energia positiva e stimolo per continuare nel nostro percorso. Noi non siamo i favoriti per vincere il campionato, la favorita da luglio e l’Inter. Domenica sarà una grandissima sfida e una bella serata di sport. Le decisioni arbitrali? Dobbiamo pensare a giocare, a fare bene e sbagliare il meno possibile. Meno errori fai, più partite vinci”.

Infine sulle condizioni di Chiesa e Rabiot, rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Dovrebbero recuperare per l’Inter. Federico è tranquillo per il ginocchio e sarà a disposizione“.