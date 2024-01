Udinese, Samardzic impressionante: nessuno come lui in Serie A quest’anno

Il dato impressionante di Samardzic con la maglia dell’Udinese che sta facendo impazzire tutta la Serie A: nessuno come lui.

Non è una stagione facile per Samardzic con la maglia dell’Udinese, dopo l’exploit dell’anno scorso. Il ragazzo classe 2002, infatti, tra voci di mercato ed una permanenza che non era affatto scontata, alla fine ha deciso di restatre in Friuli nella speranza di aiutare concretamente la sua compagine a mantenere la categoria.

Se, da una parte, il numero delle reti messe a segno è decisamente inferiore rispetto a quelle dell’anno scorso, dall’alta parte ci sono dei dati davvero molto incoraggianti che lasciano ben sperare e che, soprattutto, lo posizionano al primo posto in una curiosa classifica.

Udinese, Samardzic da record: i numeri del serbo

Samardzic, nonostante qualche difficoltà, che è anche riconducibile all’intera squadra, può comunque essere fiero dei suoi numeri: è riuscito ad essere, infatti, il centrocampista più giovane ad essere riuscito a realizzare almeno 10 gol in Serie A tra tutti coloro che giocano nel suo ruolo quest’anno.

Ma non finisce qui: il serbo classe 2002, infatti, è anche l’unico ad avere effettuato 30 dribbling riusciti e ad aver creato almeno 30 occasioni per i propri compagni. Dati davvero impressionanti, soprattutto per via del fatto che l’Udinese, tra alti e bassi, non sta vivendo la migliore stagione tra quelle che ha passato nel massimo campionato.

Anche grazie alla sua qualità ed al suo talento, però, i friulani sembrano aver trovato la giusta direzione, nella speranza che questi 5 punti nelle ultime 5 giornate possano essere un buon segnale per la seconda parte di questa stagione.