Spalletti via dopo gli Europei: un top club dopo l’Italia

Luciano Spalletti può salutare la Nazionale italiana dopo gli Europei: c’è un top club sulle sue tracce

Potrebbe chiudersi già al termine dell’Europeo l’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale, nonostante il tecnico toscano sia legato all’azzurro da un contratto valido sino al 2026.

Spalletti, ufficialmente in carica dal 1 settembre scorso dopo essere subentrato a Roberto Mancini, è infatti finito nel mirino di un top club europeo, che starebbe pensando a lui come nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. Notizia del giorno è stato infatti l’annuncio dell’addio di Jurgen Klopp. Il tedesco lascerà il Liverpool alla fine di questa annata sportiva dopo nove stagioni ed è chiaro che il club inglese ora dovrà cercare un sostituto. Un nome di peso, chiaramente, visto quanto Klopp ha saputo costruire nel corso di queste stagioni.

Liverpool, Spalletti il favorito per il dopo Klopp

E stando a ‘Transfer Room’, Spalletti sarebbe il favorito per approdare sulla panchina dei ‘Reds’. Tra i dieci principali successori di Klopp, Spalletti sarebbe al primo posto.

Il tutto nonostante, appunto, un contratto con la Nazionale fino al termine dei Mondiali 2026 che si disputeranno in Messico, Canada e Stati Uniti. Chiaro quindi che per il Liverpool, non sarà così semplice, visto il contratto che lega il ct campione d’Italia in carica alla Federazione italiana. Tra i dieci principali candidati secondo ‘Transfer Room’, Spalletti ha appunto la percentuale più alta di adeguatezza, pari al 93%. Un punto in più rispetto a Zinedine Zidane e Luis Enrique, rispettivamente secondo e terzo in questa classifica. L’allenatore francese non è l’unico svincolato che fa parte di questo gruppo, in cui sono presenti anche Julen Lopetegui (quarto) e Hansi Flick (settimo). Spalletti, invece, non è l’unico italiano. Del gruppo fa parte, al quinto posto, anche Carlo Ancelotti, che ha appena rinnovato con il Real Madrid, la cui percentuale è pari all’88%.