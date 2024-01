Milan, scambio e 28 milioni: così arriva il nuovo bomber

Il Milan anticipa le mosse in attacco, indipendentemente dal futuro di Giroud: c’è un obiettivo chiaro per la dirigenza rossonera sul mercato

Il Milan continua a lavorare sul centravanti del futuro. Oliver Giroud, per forza di cose, non è eterno e deciderà in Primavera se prolungare la sua avventura in rossonero o salutare il ‘Diavolo’.

Indipendentemente comunque dal destino dell’esperto bomber francese, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta osservando diversi profili per il ricambio generazionale in attacco e si sta muovendo con anticipo per battere la concorrenza e assicurasi il profilo più adatto per il nuovo tecnico, o in funzione dello stesso Pioli se il mister parmense dovesse restare in sella. David e Guirassy sono adesso obiettivi più defilati, mentre in prima linea emergono i nomi di Sesko e soprattutto Zirkzee.

Calciomercato Milan, il piano per il colpo Zirkzee

L’attaccante olandese sta facendo faville con la maglia del Bologna: 8 reti e 4 assist in stagione e prestazioni da leccarsi i baffi.

L’ex Bayern Monaco ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro e il Milan sta cercando l’incastro giusto per portarlo a Milanello la prossima estate. Il duo Furlani-Moncada potrebbe allora sfruttare la carta del riscatto di Saelemaekers, fissato a 12 milioni, oltre ovviamente a una parte cash da 28-30 milioni di euro. Il ‘Diavolo’ al momento è la squadra che si sta muovendo con decisione su Zirkzee, ambito anche dalle altre big italiane (Inter e Juventus) oltre alle corazzate straniere. Il classe 2002 ha un contratto fino al 2026 con il Bologna e la clausola (da 40 milioni) fa riferimento solo al Bayern Monaco.