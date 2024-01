La percentuale che fa sognare Ranieri: soltanto un allenatore ha fatto meglio di lui

Il Cagliari di Ranieri prova a conquistare dei punti salvezza fondamentali, ma intanto si gode un secondo posto importante: i dettagli.

Il Cagliari di Claudio Ranieri sta cercando di ottenere dei punti salvezza davvero molto importanti, nella speranza di allontanarsi il più possibile dalla zona calda, anzi caldissima, della classifica. La compagine rossoblu, infatti, nella giornata di domani, avrà modo di affrontare il Torino di Ivan Juric che, allo stesso tempo, cercherà nel limite del possibile di provare ad avvicinarsi alle zone che porteranno all’Europa l’anno prossimo, sebbene sia un obiettivo sfidante molto difficile ma non impossibile.

Per i granata, tuttavia, la sfida in terra sarda non sarà assolutamente facile dal momento che, come sappiamo, tra le mura amiche di casa, è una vera e propria fortezza. In tal senso c’è un’importante statistica che in pochissimi, ad inizio stagione, forse avrebbero immaginato ma che, allo stesso tempo, è davvero impressionante: soltanto un’altra formazione è riuscita a fare meglio di loro.

Cagliari secondo per percentuale punti realizzati in casa: la classifica

Il Cagliari è la seconda squadra in Serie A per percentuale di punti ottenuti tra le mura amiche di casa: dei 18 punti ottenuti, infatti, l’83% li ha ottenuti tra le mura amiche. Un numero davvero molto importante che, se da una parte dimostra ancora una volta quanto sia zoppicante in trasferta, dall’altra parte certifica il fatto che, in casa, davanti ai propri tifosi, i numeri sono davvero importanti.

C’è un solo club che, in questa curiosa classifica, è riuscito a fare meglio: stiamo infatti parlando del Frosinone di Eusebio Di Francesco, che è a quota 90% sul totale, ossia 22.