La ‘cabala’ del Torino: non succede da più di 3 mesi

Il dato impressionante del Torino che nessuno avrebbe mai immaginato: nessuno come loro in Serie A, non era mai successo prima.

Il Torino sta vivendo una stagione davvero molto importante, con la compagine di Juric che è riuscita fin da subito ad uscire dalla zona retrocessione ed ora naviga verso la prima metà della classifica: il decimo posto attuale, a pochissimi punti di distanza dal quinto, soltanto cinque lunghezze, permette ai tifosi dei granata di sognare un posto in Europa.

L’impresa ovviamente non sarà facile visto e considerata l’enorme concorrenza che c’è -anche- da parte di compagini anche più attrezzate di loro, come del resto è anche normale che sia.

In tutto questo, però, c’è un dato davvero curioso che in pochi hanno notato e che riguarda i risultati che il Toro ha ottenuto quest’anno.

Torino, il curioso dato sui risultati

C’è una statistica davvero molto curiosa che fa sorridere gli uomini di Juric: stiamo infatti parlando delm fatto che, nelle ultime dieci uscite di campionato, i granata non hanno mai ottenuto lo stesso risultato per due volte di fila. L’ultima gara disputata è terminata con un pareggio, uno 0-0 a reti inviolate contro il Genoa, riuscendo anche a mantenere, in cinque di queste occasioni, la porta inviolata.

Un dato che nessun’altra squadra di Serie A può vantare e che, soprattutto, potrebbe continuare anche nella prossima sfida in programma questa sera contro il Cagliari, compagine che ha davvero molta fame di punti salvezza per cercare di risalire la china e, soprattutto, uscire dalla zona bollente della classifica, sebbene al momento i rossoblu siano momentaneamente salvi.

I granata, invece, proveranno ad ottenere punteggio pieno nella speranza di avvicinarsi a quel fatidico quinto posto difficile, ma non impossibile per il momento da ottenere.