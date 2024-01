Juventus, che ‘regalo’ ad Allegri: “È il colpo di gennaio”

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate nella diretta Twitch di Tv Play

La Juventus sta già lavorando in vista della prossima stagione. Tra le priorità c’è sempre Teun Koopmeiners, ‘pallino’ di Giuntoli fin dai tempi del Napoli.

A meno di sorprese, quindi, il calciomercato di gennaio dei bianconeri si chiuderà con il solo acquisto di Tiago Djalo. Perlomeno quello in entrata, mentre in ottica uscita si attende solo l’ufficialità del passaggio di Moise Kean all’Atletico Madrid.

La volontà di Allegri è quella di non stravolgere il gruppo, non rischiando di alterare quelli gli equilibri che hanno fin qui permesso alla Juve di fare un grande campionato. Nel frattempo, il tecnico ha ritrovato Vlahovic, “tornato quello di Firenze” come ha detto Filippo Cornacchia nella diretta Twitch di Tv Play. E, soprattutto, ‘scoperto’ un fenomanel Yildiz: “È il turco – sottolinea il collega de ‘La Gazzetta dello Sport’ – il vero colpo di gennaio del mercato bianconero”.

Yildiz presente e futuro: Juve al lavoro per blindarlo

Yildiz ha messo all’angolo Chiesa, ancora alle prese con problemi al ginocchio e con una situazione contrattuale (l’accordo scade nel 2025) piuttosto delicata. “Yildiz è un’arma in più – ha evidenziato Cornacchia – ma la fortuna di Allegri sarà quando potrà avere entrambi a disposizione”.

Yildiz rappresenta il presente e, a maggior ragione, il futuro. Tanto è vero che il club di Exor intende assolutamente blindare il diciottenne con un nuovo contratto. Come raccolto da Calciomercato.it, la Juventus è al lavoro per trovare un accordo con l’entourage del classe ’95 nato in Germania.