Clamorosa rivelazione in diretta: Osimhen ha già scelto la sua prossima squadra

È di oggi la notizia dell’ormai imminente addio di Victor Osimhen al Napoli: destino già deciso per l’attaccante nigeriano

Attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria, Victor Osimhen avrebbe già deciso in che squadra giocare a partire dal prossimo anno.

Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi di Victor Osimhen, il quale aveva fatto pensare a un addio a fine stagione col Napoli, nelle scorse ore è arrivata la conferma di Aurelio De Laurentiis che – di fatto – ha ufficializzato la cessione dell’attaccante nigeriano. Fresco di rinnovo di contratto fino al 2026 con gli azzurri, l’attaccante ex Lille è da tempo al centro di molte voci di mercato e nel mirino di tanti top club europei.

Dal Real Madrid al Manchester City, le più grandi società d’Europa hanno messo nel mirino il giocatore classe ’98, adocchiato anche da società dell’Arabia Saudita i cui contratti faraonici però non rappresentano, almeno per il momento, una priorità per Victor Osimhen, deciso a giocare ancora in Europa per misurarsi con i campionati più competitivi del panorama calcistico mondiale.

Calciomercato Napoli: ecco la nuova squadra di Victor Osimhen

Secondo il noto giornalista Maurizio Pistocchi, il destino di Victor Osimhen sarebbe già deciso: l’attaccante del Napoli, infatti, quasi sicuramente lascerà la Serie A per trasferirsi in Francia dove dovrebbe vestire la maglia del Paris Saint-Germain.

Il giocatore dovrebbe trasferirsi all’ombra della Torre Eiffel firmando un contratto di quattro anni con un ingaggio annuale di 12 milioni di euro. Al Napoli, invece, dovrebbero andare oltre 100 milioni di euro per la cessione del giocatore che, sulla carta, dovrebbe rappresentare l’erede di Kylian Mbappé, promesso sposo del Real Madrid.