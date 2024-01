Osimhen annuncia il suo futuro e Napoli gli ‘volta’ le spalle: “Non vedo l’ora che venga ceduto”

Victor Osimhen, centravanti del Napoli di Walter Mazzarri, ha parlato ieri alla CBS e dalla sua intervista si sono susseguite molte reazioni social da parte dei tifosi azzurri: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Napoli di Walter Mazzarri, nella serata di lunedì, è stato sconfitto dall’Inter di Simone Inzaghi allo scadere in una partita molto equilibrata che ha visto gli azzurri vendere carissima la pelle contro la squadra nerazzurra che, soltanto con Lautaro Martinez, è riuscita ad aggiudicarsi il trofeo della Supercoppa Italiana.

Una sconfitta senza uno dei giocatori simbolo del Napoli da qualche stagione a questa parte, stiamo parlando di Victor Osimhen. Il centravanti ex Lille è infatti attualmente impegnato con la sua Nigeria in Coppa d’Africa e proprio da lì, ai microfoni della CBS, ha parlato del suo futuro in maglia azzurra con queste parole: “La Premier League è uno dei campionati più grandi del mondo, se non il migliore. Voglio finire bene la stagione con il Napoli e poi seguire la decisione che ho già preso. Ho già deciso quale sarà il prossimo passo da fare a fine stagione. Ho già scelto. Ho già il mio piano, so cosa voglio fare”.

Osimhen annuncia il suo futuro: la reazione dei tifosi

Su X, meglio conosciuto come Twitter, i tifosi del Napoli hanno reagito in maniere differenti, anche se la maggior parte si è schierata contro le parole del suo attaccante che, in un momento così difficile per la sua squadra, sembra avere poca cura del club che l’ha consacrato a livello internazionale come affermato per esempio da un tifoso: “Non vedo l’ora che Osimhen venga ceduto. Incredibile solo a pensarlo ma il nigeriano il suo “affetto” lo mostra in modo del tutto anomalo“.

Il paragone, per altri, cade invece con Gonzalo Higuain, centravanti etichettato come traditore dopo il passaggio alla Juventus acerrima nemica degli azzurri: “Ma in tutto ciò Osimhen si è palesato con i suoi compagni di squadra del Napoli? Higuain 200 volte superiore sia come giocatore che come persona“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SU OSIMHEN

classifica oggettiva degli attaccanti passati per Napoli negli ultimi 10 anni 1. Edinson Cavani

2. Gonzalo Higuain

3. Dries Mertens

4. Arkadiusz Milik

5. Giovanni Simeone

6. German Denis

7. Manolo Gabbiadini

8. Goran Pandev

9. Michu

…

109. Emanuele Calaiò

110. Victor Osimhen — giulio (@fungowastaken) January 23, 2024

Napoli che acquista solo con prestito con diritto/obbligo perchè sa di avere i 100milioni da Osimhen a giugno — Simone Boni (@SimoneBoni9_) January 23, 2024

Non vedo l'ora che #Osimhen venga ceduto. Incredibile solo a pensarlo ma il nigeriano il suo "affetto" lo mostra in modo del tutto anomalo.#Napoli #Chelsea — Germano Croce (@GermanoCroce) January 24, 2024

Ma in tutto ciò #Osimhen si è palesato con i suoi compagni di squadra del #Napoli?

Higuain 200 volte superiore sia come giocatore che come persona #coppadafrica #AFCON2023 — Fà (@si_sclero_si) January 24, 2024