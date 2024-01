Atalanta vicina ad un record: se lo batte entra nella storia

L’Atalanta è vicina ad un record davvero importante e che la porterebbe nella storia di questo club e della Serie A: i dettagli.

L’Atalanta di Gasperini sta vivendo una stagione davvero molto importante e che certifica l’eccellente lavoro che sta facendo questo allenatore con la squadra da ormai tanrissimi anni, fatto di valorizzazione dei giovani usciti dal vivaio ed acquisti davvero lungimiranti dall’estero e non solo.

L’obiettivo anche per l’anno prossimo è quello che porterà all’Europa, anche se non sarà facile, soprattutto con un Bologna in piena corsa e altre compagini davvero molto attrezzate in tal senso. Il periodo che stanno vivendo, dal punto di vista dei risultati, però, è davvero molto importante, come certificano le quattro vittorie consecutive.

Proprio in tal senso, Gasperini si sta avvicinando sensibilmente ad un record che lui stesso, nel 2021, è riuscito ad ottenere.

Atalanta, il record di Gasperini che potrebbe essere superato

Il record di cui stiamo parlando è quello relativo alle vittorie consecutive interne che, ad oggi, sono quattro e che, circa tre anni fa, erano arrivate ad essere addirittura sette. La gara di domani contro l’Udinese potrebbe essere davvero importante per la Dea dal momento che si avvicinerebbe ancora più sensibilmente a questo vero e proprio record che porterebbe Gasperini e tutta la squadra nella storia del club.

Insomma, un’Atalanta davvero in ottima forma che se la dovrà vedere contro un Udinese desideroso di punti salvezza per cercare di risalire la classifica ed allontanarsi dalle zone calde, al momento distanti soltanto un punto. Gli uomini di Cioffi, infatti, dopo un inizio davvero traballante, sembrano essere sulla strada giusta per cercare di trovare una continuità di rendimento importante, così da poter mantenere anche quest’anno la categoria. Il record dei nerazzurri, però, è lì ad un passo.