Anticipo secco di Giuntoli: la Juve lo chiude a zero

La Juventus accelera anche sul fronte parametri zero, per aumentare la concorrenza nei confronti dell’Inter: Giuntoli anticipa tutti

I bianconeri stanno battagliando con l’Inter sul campo per lo scudetto, con la data cerchiata in rosso da Massimiliano Allegri sul 4 febbraio, ma anche sul mercato prosegue la sfida tra Cristiano Giuntoli e Beppe Marotta.

Il dirigente della Juventus è impegnato a programmare il futuro del club, sfruttando l’ottima annata della squadra per lavorare con maggiore serenità alla prossima sessione di mercato. A centrocampo il grande obiettivo è sotto gli occhi di tutti: Teun Koopmeiners piace tantissimo e la Vecchia Signora sta studiando la strategia giusta per raccattare il tesoretto necessario per soddisfare l’Atalanta. Un’altra partita sulla quale Giuntoli vuole aumentare la concorrenza all’Inter, che negli ultimi anni ha cannibalizzato il mercato, è quella dei parametri zero: questa volta è la Juve ad anticipare tutti.

Su Felipe Anderson non ce n’è per nessuno: la Juve vuole anticipare tutti

Il mercato dei parametri zero è particolarmente intrigante per la Juventus, che anche nella prossima estate non potrà spendere in maniera scriteriata e dovrà fare di necessità virtù. L’occasione individuata da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, uomini di mercato della Vecchia Signora, si chiama Felipe Anderson.

Il brasiliano andrà in scadenza di contratto con la Lazio al termine della stagione e non sembra avere la minima intenzione di rinnovare con il club capitolino: dietro, ci sarebbero proprio i bianconeri. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, la Juve starebbe accelerando in queste ore per raggiungere l’accordo definitivo con il 30enne biancoceleste: la chiusura potrebbe arrivare a 4 milioni a stagione fino a 2028. Felipe Anderson piace molto alla dirigenza bianconera per la sua duttilità tattica, potendo giocare praticamente in tutti i ruoli dell’attacco. La possibilità di raggiungere Torino, poi, sembra intrigare e non poco il brasiliano: cresce la fiducia per la fumata bianca.