Stangata del Giudice Sportivo, UFFICIALE: tre giornate di squalifica

Tre giornate di squalifica è la decisione durissima del Giudice Sportivo dopo un episodio increscioso in campo: stop molto lungo

In questi giorni, sono diversi gli episodi arbitrali che stanno facendo discutere. In Italia, ma non soltanto. Anche all’estero, non mancano le polemiche. In particolare, in Germania, per quanto avvenuto nel corso di Bayern Monaco-Union Berlino, gara di recupero in Bundesliga che ha visto un avvenimento particolarmente increscioso, sanzionato duramente dal giudice sportivo.

A un quarto d’ora circa dalla fine, c’è stato un alterco per una rimessa laterale che ha coinvolto il giocatore del Bayern Leroy Sanè e Nenad Bjelica, allenatore dell’Union. Quest’ultimo ha colpito l’attaccante con una manata e ha ricevuto una sanzione molto dura. Per lui, tre giornate di squalifica e dunque l’obbligo di non presenziare in panchina per le prossime gare dei suoi contro Darmstadt, Lipsia e Wolfsburg. Espulso immediatamente dall’arbitro, Bjelica, a fine partita, davanti alle telecamere commentando l’accaduto aveva poi detto: “Chiedo scusa a tutti, ma non a Sanè“.