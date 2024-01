Shevchenko dal Milan alla Federcalcio ucraina: l’annuncio UFFICIALE

Un nuovo ruolo nel mondo del calcio per Andriy Shevchenko: l’ex attaccante del Milan nominato presidente della Federcalcio ucraina

Ex attaccante di Dinamo Kiev, Milan e Chelsea e leggenda del calcio ucraino, Andriy Shevchenko è stato eletto nuovo numero uno della Federcalcio del suo paese.

Dopo le esperienze da commissario tecnico della Nazionale ucraina e da allenatore del Genoa, Andriy Shevchenko è diventato il nuovo presidente della Federcalcio ucraina. Una notizia nell’aria da diversi giorni e che ora ha assunto anche il crisma dell’ufficialità: l’ex attaccante di Dinamo Kiev, Milan e Chelsea, leggenda era infatti l’unico candidato alle elezioni svolte oggi durante il XXVI Congresso della Federazione, tenutosi a Kiev.

Shevchenko è stato eletto nuovo presidente della Federazione calcistica ucraina conquistando 93 voti su 94 aventi diritto. Una nomina, quella di Sheva, a accompagnata da un lungo applauso da parte dei delegati presenti al congresso di Kiev.

Una notizia che non poteva certamente lasciare indifferenti i tifosi del Milan, visto il contributo che Shevchenko ha garantito ai tifosi rossoneri, con ben 127 gol segnati che hanno contribuito alla conquista di uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Supercoppa Europea.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Andriy Shevchenko, nuovo Presidente della Federcalcio Ucraina. In bocca al lupo Sheva” è il messaggio di congratulazioni che il Milan ha diffuso via social rivolto all’ex leggenda rossonera.

Congratulations and the best of luck to Andriy Shevchenko who has been elected president of the Ukrainian Association of Football! 🇺🇦

— AC Milan (@acmilan) January 25, 2024