Serie A, è la squadra che finisce più in fuorigioco: nessuno lo avrebbe immaginato

Sapete qual è la squadra che finisce sempre in fuorigioco in Serie A? Nelle prime tre posizioni c’è un club che nessuno avrebbe immaginato.

C’è una squadra in Serie A che, più delle altre, finisce in fuorigioco, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che, tra le prime tre, ci sarebbe stata anche lei. Se, infatti, al primo posto troviamo la Juventus di Max Allegri, con i bianconeri che, soprattutto con Vlahovic e Milik, giocano spesso e volentieri sul filo dell’offside, a stretto contatto con i difensori. I bianconeri, infatti, sono terminati in fuorigioco ben 46 volte quest’anno, un numero davvero molto elevato ma che giustifica l’attitudine offensiva della Vecchia Signora.

Al secondo posto invece troviamo, con 44 situazioni di fuorigioco all’attivo, il Napoli di Walter Mazzarri, mentre in terza posizione c’è la vera e propria sorpresa di questo inizio stagione in tal senso, che in pochissimi avrebbero immaginato. Stiamo infatti parlando dell’Empoli di Andreazzoli che chiude il podio con 43 offside ottenuti nella prima parte di stagione. Ecco la classifica completa, dove non mancano di certo le sorprese.

Juventus, Napoli ed Empoli squadre più in fuorigioco: la classifica

Scorrendo questa curiosa classifica, infatti, troviamo la Roma al quarto posto: sia Mourinho sia, adesso, De Rossi infatti hanno dimostrato di essere particolarmente offensivi ma, allo stesso tempo, i loro attaccanti hanno dimostrato, spesso, di finire in fuorigioco, così come quelli della Salernitana, che chiude la top 5 a quota 42.

Una classifica che, se da una parte dimostra quanto una squadra sia votata al gioco offensivo, almeno sulla carta, dall’altra parte certifica quanto i reparti avanzati abbiano margini di miglioramento nel cercare di non finire oltre la linea dell’ultimo difensore.