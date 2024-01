Nuovo stadio Milan, via libera dal sindaco di San Donato: “Possibile inaugurazione nel 2028”

Le ultime novità sulla costruzione del nuovo stadio da parte del Milan. Da San Donato arrivano le dichiarazioni del sindaco Squeri

Il Milan vede il traguardo. Paolo Scaroni, Giorgio Furlani e ovviamente Gerry Cardinale possono finalmente esultare: la costruzione del nuovo stadio si appresta a diventare realtà.

In queste ore, infatti, sono arrivate novità importanti per la realizzazione dell’impianto che ospiterà la squadra rossonera in futuro. Finalmente sono arrivati i primi passi ufficiali dopo una lunga battaglia: martedì si è, infatti, tenuto un CdA, con cui il Consiglio di Amministrazione del Milan, ha detto sì all’acquisizione dei terreni nell’area di San Francesco a San Donato, dove verrà costruito lo stadio.

Ieri sera così la Giunta del Sindaco Francesco Squeri, ha votato la Delibera comunale sulla variante urbanistica, utile al progetto per la realizzazione della struttura. Ai microfoni dei giornalisti, il primo cittadino del comune del milanese ha, dunque, fatto il punto della situazione, illustrando le novità sulla proposta: “Per la nostra città – dichiara il Sindaco Francesco Squeri – si apre un percorso lungo e complesso che coinvolgerà molteplici soggetti istituzionali. A essere coinvolti in questo percorso saranno anche i cittadini e le diverse componenti sociali della città e del territorio circostante”.

Nuovo stadio – “Il Milan pensa di inaugurare il nuovo stadio ad ottobre 2028. Saranno previsti alberghi, uffici, musei e ristoranti. Molto probabilmente ci sarà anche la sede del club oltre che Fondazione Milan. Lo stadio sarà da 70mila posti”.

Nuovo stadio Milan, passi avanti dalla giunta comunale

“Verrà promosso infatti un percorso di coinvolgimento, di informazione e partecipazione per raccogliere contributi migliorativi” ha spiegato il sindaco parlando del progetto che “nella visione dell’Amministrazione, può rappresentare una grande occasione di attrattività e crescita non solo per San Donato ma per l’intero Sud Milano”.

Il primo cittadino ha aggiunto: “Siamo consapevoli, tuttavia, che affinché ciò accada dovranno essere approfonditi diversi aspetti per individuare soluzioni in termini di servizi, di infrastrutture e di nuove opportunità tali da rendere il nuovo insediamento motivo di valorizzazione del nostro territorio. Compito di noi Amministratori sarà guidare questo percorso, ben consapevoli di essere garanti degli interessi di tutta la comunità che sarà coinvolta”.