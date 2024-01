Milan, via libera al nuovo stadio: conferenza a San Donato

Le ultime notizie relative alla costruzione del nuovo stadio da parte del Milan. Atteso il via libera dal Sindaco di San Donato

E pur si muove. Sono davvero ore importanti per il Milan e la costruzione del nuovo stadio. Ormai, non è certo una notizia, il club rossonero ha deciso di dire addio a San Siro e di costruire il proprio impianto a San Donato.

Ieri così è stato convocato un CdA, in cui il Consiglio di Amministrazione del Milan ha detto sì all’acquisizione dei terreni, nell’area San Francesco, in cui verrà costruita la struttura, che ospiterà le partite del Diavolo.

Una decisione che arriva a poche ore dalla delibera comunale, con la quale domani la Giunta di San Donato e il suo sindaco Francesco Squeri, darà il via ufficialmente all’iter burocratico, tanto atteso. La costruzione del nuovo impianto da parte del Milan si appresta, dunque, davvero, a diventare realtà .

Domani in tarda mattinata ne sapremo certamente di più, il primo cittadino del comune del milanese, infatti, illustrerà in conferenza stampa tutte le novità sulla proposta di variante urbanistica, finalizzata al progetto rossonero per la realizzazione dello stadio.