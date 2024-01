Milan, salta il trasferimento in Serie A: il motivo spiazza tutti

Il Milan stava per cederlo in prestito, ma all’ultimo sembra che l’affare sia ormai definitivamente saltato: il motivo spiazza tutti.

Sembrava ormai in dirittura d’arrivo l’affare che avrebbe portato uno dei giovani più interessanti del Milan in prestito in un altro club di Serie A, con l’obiettivo di garantirgli maggiore continuità di rendimento e, allo stesso tempo, offrirgli l’opportunità di mantenere la categoria. Se, fino a pochissimo tempo fa, l’affare sembrava ormai cosa fatta, all’ultimo sembra che il Frosinone, il club in cui avrebbe dovuto trasferirsi il giovane ragazzo, si sia tirato indietro.

I rossoneri, quindi, dovranno necessariamente capire che cosa fare con Bartesaghi, difensore classe 2005 già autore di ben 7 presenze con la maglia dei milanesi quest’anno, tra campionato e Coppa Italia. Il ragazzo avrebbe dovuto trasferirsi in prestito ma, all’ultimo, sembrerebbe che la compagine allenata da Eusebio Di Francesco abbia cambiato idea. Adesso il ragazzo potrebbe rimanere tra le fila dei rossoneri almeno fino a giugno, in attesa di capire quale potrebbe essere il suo futuro l’anno prossimo.

Calciomercato Milan, Bartesaghi al Frosinone più lontano: il motivo

Sembra ormai essere saltato definitivamente l’affare che avrebbe dovuto portare Davide Bartesaghi al Frosinone in prestito. Il motivo di questo dietrofront improvviso andrebbe ricercato nel fatto che i ciociari avrebbero deciso di puntare su un difensore più esperto, visto e considerato il fatto che la rosa dei Leoni contiene al suo interno tantissimi altri giocatori di questo tipo: almeno per quanto concerne il reparto arretrato, quindi, l’idea sarebbe quella di puntare su un profilo di esperienza che, tuttavia, al momento è ancora tutto da trovare.

Resta tuttavia l’amaro in bocca per i rossoneri che adesso dovrebbero capire che cosa fare del ragazzo, con l’opzione più probabile, visto il poco tempo a disposizione, che potrebbe essere quella della permanenza in rossonero almeno fino a giugno.