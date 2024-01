La Juve ha preso un altro Soulé: visite mediche e firma

Bianconeri scatenati: un altro talento giovanissimo è pronto a sbarcare a Torino per svolgere le visite mediche e legarsi alla Vecchia Signora

La Juventus continua a guardare ai giovani con estremo interesse. Il club bianconero ha tra le mani diversi gioielli, frutto di programmazione e lungimiranza, che adesso valgono davvero tanto.

L’ultimo talento emerso è certamente quello di Kenan Yildiz, arrivato a Torino dopo l’esperienza alle giovanili del Bayern Monaco. Il classe 2005, che sta trovando spazio in prima squadra, è adesso finito nel mirino di diversi top team inglesi e la Juventus gongola avendolo preso a zero dopo l’avventura bavarese.

Matias Soulé, di proprietà dei bianconeri, invece, sta deliziando il Benito Stirpe con la sua qualità. L’argentino classe 2003 è sbarcato a Torino 4 anni fa dopo l’avventura al Vélez Sarsfield.

Juventus, un altro argentino a Torino: Giuntoli mette le mani su Barido

Ora la Juve è pronta a pescare ancora dall’Argentina. La Vecchia Signora ha, infatti, messo le mani su Francisco Barido.

Il calciatore classe 2008, che in Argentina si è messo in mostra con la maglia del Boca Juniors Under 15, è stato paragonato in patria a Paulo Dybala. A Torino sbarcherà all’inizio della prossima settima per legarsi ai bianconeri. Ad accompagnarlo per l’avventura in Italia, ci saranno chiaramente anche i genitori.