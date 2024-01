Il nuovo Dybala alla corte di Allegri: affare fatto

Un colpo di prospettiva per la Juventus: i bianconeri sono pronti ad assicurarsi un talento ambito da molti club

La Juventus lavora sul mercato anche in ottica futura: bianconeri pronti ad accaparrarsi il cartellino di un talento del calcio mondiale.

La Juventus è pronta a piazzare un grande colpo in prospettiva. Si tratta di Francisco Barido, classe 2008 che milita nella formazione Under 15 del Boca Juniors. Come anticipato da César Luis Merlo, infatti, il talentino argentino, già nel giro della nazionale U15, è a un passo dal vestire la maglia della Vecchia Signora. Il giocatore, appena 15enne, è uno dei gioiellini del Boca e in molti lo paragonano a Paulo Dybala.

Il modo di giocare del 15enne, infatti, ricorda molto quello de La Joya, ovvero un mancino vellutato, dotato di un importante bagaglio tecnico. Nasce come trequartista, ma può giocare anche da seconda punta grazie alle sue capacità nello stretto e nel dribbling. Non solo: viene apprezzato anche per la sua importante visione di gioco e per una fisicità fuori dal comune per la sua età. Come se non bastasse, si tratta di uno specialista delle punizioni e ha buonissime abilità nel palleggio. In Sud America viene considerato dagli addetti ai lavori come uno dei maggiori talenti in ottica futura.

Calciomercato Juventus, Barido talento bianconero

L’intenzione della Juventus è di replicare l’operazione Matias Soulé, giocando d’anticipo sugli altri club italiani ed europei. Non ancora maggiorenne, il numero 10 delle giovanili del Boca Juniors e della Nazionale argentina arriverà alla Juventus a parametro zero non avendo ancora l’età per firmare il primo contratto da professionista.

Un’operazione possibile e appetibile anche grazie al fatto che Barido è in possesso del passaporto comunitario. In questo modo non andrà ad occupare caselle da giocatori extracomunitari. Lo scorso anno è stato convocato da Pablo Aimar, ex trequartista di Valencia e Benfica e oggi assistente di Lionel Scaloni, nell’Under 15. Ora per lui si aprono le porte del calcio europeo.