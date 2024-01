Juventus, ritorno di fiamma: De Paul arriva con il super sconto

La Juventus torna alla carica per un vecchio obiettivo di mercato, scenario favorevole in estate con prezzo in saldo

Un mercato limitato al minimo indispensabile per la Juventus, in questo mese di gennaio, evitando spese folli e cogliendo la sola occasione dell’arrivo di Tiago Djalò, soffiato all’Inter che sperava di prenderlo a parametro zero. Bianconeri che stanno seguendo una strada maggiormente oculata con Giuntoli, rimandando tutti gli investimenti più corposi alla prossima estate.

La compagine di Allegri ha trovato in effetti una sua quadra per la quale la dirigenza ha deciso di non andare a toccare gli equilibri che si sono raggiunti fin qui. Ma ai piani alti, alla Continassa, sono comunque già al lavoro per la prossima stagione, in cui sicuramente quale colpo più importante sarà messo a segno. E occhio in particolare al ritorno di fiamma per un vecchio pallino.

Calciomercato Juve, assalto a De Paul: ora si può fare, cifra al ribasso

La Juventus continua a seguire Rodrigo De Paul, obiettivo dei bianconeri da tempo immemore. Fin qui, l’Atletico Madrid non ha aperto alla cessione dell’argentino, ma tra qualche mese le cose potrebbero cambiare.

Secondo gli spagnoli di ‘Todofichajes.com’, i ‘Colchoneros’ potrebbero dare il via libera all’addio, in considerazione del contratto del giocatore in scadenza nel 2026. Abbassando anche le pretese rispetto a qualche tempo fa, con una cifra complessiva di 25 milioni di euro che sarebbe abbordabile per un profilo simile.