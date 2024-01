Kean-Atletico, non c’è ancora la fumata bianca: cosa manca per il via libera

Moise Kean e l’Atletico Madrid: l’affare ancora non si sblocca, il motivo è dovuto alla cessione di Correa da parte degli spagnoli

L’accordo c’è, ma Kean all’Atletico Madrid non è ancora un affare fatto. Come raccontato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, la condizione per far andare in porto la trattativa tra la Juventus e i Colchoneros è la cessione di Correa da parte della società spagnola.

Una cessione che, ad oggi, ancora non c’è stata, bloccando di fatto l’addio temporaneo del 23enne attaccante ai bianconeri. Un addio per sei mesi che è stato praticamente perfezionato in ogni dettagli: sei mesi di prestito oneroso, poi il ritorno a Torino a fine stagione.

Serve l’ultimo passaggio, quello però decisivo perché ci sia la fumata bianca per la trattativa: la cessione di Correa. Ecco perché, non essendo stata portata a termine la cessione dell’argentino, Kean è ancora a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. I prossimi giorni saranno decisivi, in un verso o nell’altro con l’attaccante bianconero che aspetta il via libera per salire su un aereo in direzione Madrid.

Juventus, Kean ancora bianconero

Al momento, quindi, Kean resta in attesa e intanto continua il recupero dall’infortunio che lo tiene fuori dai giochi dallo scorso 8 dicembre.

Contro il Napoli l’ultima apparizione in campo quindi il problema allo stinco e lo stop di oltre un mese. Il ritorno si sta avvicinando ma ancora non si sa se lo farà con la Juve o vestendo la maglia dell’Atletico.