Juve, Napoli e Lazio pazzi di lui: corsa a tre per il fenomeno dell’altro Liverpool

Tre big di Serie A stanno mostrando interesse verso un vero e proprio gioiello dell’Under 20 dell’Uruguay e del Liverpool: i dettagli.

In Serie A iniziano a muoversi tante big per cercare di sondare il terreno e battere la concorrenza delle altre. L’obiettivo? Uno dei talenti più interessanti di tutto il panorama calcistico internazionale, di proprietà del Liverpool Montevideo: stiamo infatti parlando di Luciano Rodriguez, talentuosa ala che sta facendo davvero bene con l’Under 20 dell’Uruguay e che ha attirato l’attenzione di tantissimi club in Europa e non solo.

Il ragazzo, un esterno d’attacco davvero molto veloce che fa della tecnica e della rapidità i suoi punti di forza, sarebbe perfetto sostanzialmente in tutte e tre le big italiane che hanno mostrato un interesse, per il momento soltanto informale, nei suoi confronti: per la Juventus di Allegri, infatti, sarebbe ideale come esterno nel centrocampo a 5, mentre per la Lazio di Sarri potrebbe essere l’elemento chiave e di rottura del tridente offensivo, mentre per il Napoli di Mazzarri il vice K’varatskhelia che potrebbe fare la differenza anche in caso di sua assenza in campo.

Juve, Napoli e Lazio su Luciano Rodríguez del Liverpool Montevideo

La concorrenza per arrivare a Luciano Rodriguez del Liverpool Montevideo, però, è davvero spietata e non sarà affatto facile cercare di portare a casa il fatidico sì da parte del club e del ragazzo che, anche complice le sue ottime prestazioni in Nazionale con l’Under 20 dell’Uruguay, ben presto potrebbe essere chiamato con quella maggiore. Juve, Napoli e Lazio lo seguono attentamente da vicino, sondando il terreno, anche se al momento il suo nome rimane soltanto una suggestione.

Il suo contratto in scadenza nel 2027, però, non aiuta affatto le compagini interessate.