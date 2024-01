Doppia cessione per il grande colpo: la strategia della Juve

La Juventus, impegnata nella lotta scudetto con l’Inter, pensa anche al futuro sul mercato. Nel mirino Teun Koopmeiners che potrebbe essere finanziato da un paio di cessioni

Lotta scudetto che si fa sempre più intensa per la Juventus, che proverà fino alla fine a tenere in piedi il testa a testa con l’Inter. Il mese di gennaio, che va verso la conclusione, alimenta però anche rumors e voci di calciomercato in vista del prossimo futuro.

Il reparto che in casa bianconera necessita di maggiori interventi resta sempre il centrocampo, dove il grande obiettivo cerchiato in rosso resta sempre Teun Koopmeiners. Come raccolto da Calciomercato.it, l’Atalanta non ha intenzione di cederlo per meno di 50-60 milioni di euro, mentre la società piemontese non arriverebbe oltre i 40 milioni.

Una situazione intricata ed intrigante spiegata anche ieri da Paolo Palermo a TvPlay: ” La Juve è la Juve, quando decide di prendere un calciatore al 99% ci riesce sempre. Se lo hanno deciso lo prendono”.

Calciomercato Juventus, doppia uscita per Koopmeiners: la strategia

La Juventus continua quindi a monitorare la situazione, con Samardzic e Koopmeiners nel mirino. L’atalantino è uno storico pallino di Giuntoli che potrebbe quindi preparare l’assalto economico giusto.

La società bianconera potrebbe quindi anche lavorare nell’ottica di raccogliere le liquidità giuste per lanciare un assalto corposo all’Atalanta. Il tutto proiettato maggiormente all’estate, quando la società orobica potrebbe andare verso la cessione. In casa Juventus potrebbero entrare i soldi giusti per lanciare un assalto a Koopmeiners anche da due possibili addii estivi che coinvolgerebbero Arthur, dato in prestito oneroso alla Fiorentina e con 22 milioni fissati per il riscatto che dopo il suo rendimento diventano più congrui.

L’altro profilo è quello di Soulè, esploso letteralmente a Frosinone con un rendimento da top player che potrebbe fare gola a molte, consentendo alla Juve di incamerare soldi freschi per una sua eventuale cessione a titolo definitivo. L’argentino finora ha messo a referto 9 gol e 1 assist con i ciociari in 19 presenze di campionato. Cifre da capogiro così come quelle che potrebbero entrare da una doppia cessione di Arthur e Soulè: soldi poi da reinvestire su Koopmeiners.