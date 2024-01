Benzema rifiutato, salta il ritorno in Europa

Le ultime sul futuro dell’attaccante, accostato anche alla squadra di Simone Inzaghi. Così è finita: si tirano fuori

Sembra essere già svanita la voglia di Arabia Saudita. Molti calciatori, in questi ultimi giorni, hanno manifestato la volontà di cambiare aria dopo soli sei mesi.

Le aspettative erano ben altre e i soldi, tantissimi, a quanto pare, non fanno davvero la felicità e così c’è chi sta facendo di tutto per tornare in Europa. Karim Benzema è sicuramente uno di questi. L’ex Pallone d’Oro, che ha stupito il mondo intero, decidendo di sposare il progetto dell’Al Ittihad, dopo aver lasciato il Real Madrid, ha rotto con l’allenatore, Marcelo Gallardo, e l’addio adesso appare davvero inevitabile.

Futuro Benzema: problema ingaggio: il Manchester United si tira fuori

In questi giorni, il centravanti francese è stato di fatto accostato un po’ a tutte le grandi. Si è parlato anche di Serie A, soprattutto dell‘Inter, come svelato su TvPlay da Sebastian Frey, oltre che di Premier League.

Proprio l’Inghilterra sembra essere la metà più probabile, anche se non può essere scartato un ritorno al Real Madrid.

Tutti sognano di accogliere un campione come Karim Benzema. Lo sta facendo anche il Lione in Francia, più del Psg, visto il suo passato, ma ogni squadra deve fare i conti con la realtà . Una realtà che parla di uno stipendio insostenibile per chiunque, 100 milioni di euro a stagione. Il Manchester United, così, uno dei team accostati al centravanti francese, e più ricchi al mondo, come scrivono in Inghilterra, si sarebbe tirato indietro. Non ci sarà , dunque, l’Old Trafford nel futuro di Benzema.