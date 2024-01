Avventura in nerazzurro in salita: lesione UFFICIALE per il difensore

Il giocatore si è fermato per un problema muscolare: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale

Inizia male l’avventura del nuovo difensore in nerazzurro. Il calciatore, arrivato nel corso di questa sessione di calciomercato, si è fermato per infortunio.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Isak Hien hanno, infatti, evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale. Un guaio muscolare, che porterà il difensore a saltare le prossime partite.

Atalanta, Hien salta le prossime tre sfide in Serie A

Non ci sarà certamente nel weekend contro l’Udinese: una pessima notizia per Gian Piero Gasperini che deve fare i conti con l’assenza di Koopmeiners.

Hien, però, non dovrà dare forfait solamente contro i bianconeri, ma dovrà saltare anche la Lazio e verosimilmente la sfida contro il Genoa. Possibile un suo rientro contro il Sassuolo il 17 febbraio. Appaiono dunque salve le partite contro Milan e Inter.

L’Atalanta, che ha acquisto Hien dal Verona, in questa sessione di calciomercato, si trova al momento al quinto posto in classifica, con una partita in me, così come la Fiorentina quarta. L’obiettivo degli uomini di Gian Piero Gasperini è di tornare a giocare la Champions League