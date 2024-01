Roma, assalto a Baldanzi: l’Empoli non cambia prezzo

La Roma segue da vicino Baldanzi, le ultime sul talento dell’Empoli: richiesta elevata da parte dei toscani

Negli ultimi giorni, una delle società più attive sul mercato è certamente la Roma, che sta provando a mettere a segno diverse operazioni. Giallorossi vicini ad Angelino, come raccontato da Calciomercato.it, con l’idea di imbastire con il Lipsia un prestito con obbligo di riscatto. Ma non c’è solo lo spagnolo attualmente in prestito al Galatasaray nel mirino.

Altro nome piuttosto caldo è quello di Tommaso Baldanzi. Il trequartista dell’Empoli è uno dei profili più ambiti da diverse big nel nostro campionato, i giallorossi ci provano ma ci sono delle difficoltà. La richiesta del club toscano è di 15 milioni di euro e si tratta di una operazione che la Roma potrebbe realizzare solamente nel caso di qualche cessione.

Capitolo Belotti-Ikonè: lo scambio con la Fiorentina è stato attualmente congelato. A frenare il tutto, in questo caso, è l’ingaggio dell’attaccante romanista, da 2,4 milioni di euro a stagione, troppo alto per i parametri del club viola.